Bus Sais, l'8 settembre entra in vigore l'orario invernale. In anticipo per agevolare gli studenti 3 Settembre 2025 Cronaca Da lunedì 8 settembre entra in vigore a Milazzo l'orario invernale del servizio di trasporto pubblico cittadino gestito dalla Sais. A richiedere l'anticipo è stato il Comune alla luce delle comunicazioni inviate da alcuni istituti scolastici milazzesi che hanno avviato già questa settimana le lezioni. Con l'attuazione degli orari previsti nel periodo invernale si eviteranno così possibili disagi agli studenti ed ai lavoratori.