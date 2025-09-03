Da lunedì 8 settembre entra in vigore a Milazzo l’orario invernale del servizio di trasporto pubblico cittadino gestito dalla Sais.

A richiedere l’anticipo è stato il Comune alla luce delle comunicazioni inviate da alcuni istituti scolastici milazzesi che hanno avviato già questa settimana le lezioni.

Con l’attuazione degli orari previsti nel periodo invernale si eviteranno così possibili disagi  agli studenti ed ai lavoratori.

