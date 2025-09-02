Questa mattina a palazzo dell’Aquila si è svolta una riunione tra il sindaco Pippo Midili, i rappresentanti delle forze dell’ordine e il comandante della Polizia locale per discutere della questione relativa a piazza Impastato, divenuto luogo di aggregazione giovanile e per questo da monitorare in quanto al suo interno potrebbero registrarsi situazioni al limite della legalità.

Per questo si è concordato sulla necessità di una azione sinergica finalizzata non solo a potenziare i controlli ma anche a promuovere azioni che possano scoraggiare situazioni poco edificanti. Nel corso della riunione è emerso infatti che da qualche tempo la zona di Ciantro e piazza Impastato in particolare è diventata, nelle ore serali e notturne in particolare, luogo di aggregazione di centinaia di giovani, anche minori che si riuniscono, così come è avvenuto sino a qualche anno addietro nella zona antistante il palazzo municipale. E oltre a tenere atteggiamenti non sempre consoni con le regole legate alla necessità di assicurare il rispetto delle condizioni di vita per chi vive nel quartiere e che per gli schiamazzi, ma anche per le urla e spesso per le liti non riesce neppure a chiudere occhio di notte, si lascerebbero andare a comportamenti che – come hanno scritto i residenti il mese scorso in una lettera al prefetto – sarebbero presumibilmente non tanto leciti».

Alla fine dell’incontro non sono state anticipate le azioni che verranno poste in essere per frenare il fenomeno, ma sicuramente dei provvedimenti sono in arrivo. Anche perché è stata la stessa prefettura a sollecitarli al sindaco di Milazzo.

«Quanto accade da qualche tempo a piazza Impastato impone attenzione da parte delle istituzioni – afferma il sindaco Pippo Midili – e assieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine abbiamo verificato delle soluzioni che ritengo nei prossimi giorni possano trovare attuazione».

