Si è concluso il progetto di ricerca nazionale «Gli infermieri e il processo di deistituzionalizzazione psichiatrica in Italia», coordinato dal ricercatore e docente milazzese Fabio Milazzo (Università di Reggio Calabria), con Graziano Mamone, (Università di Genova) e la direzione scientifica della prof.ssa Vinzia Fiorino (Università di Pisa) , presidente della Società italiana delle storiche.

La ricerca, che si inserisce negli studi storici sulla legge 180, la cosiddetta riforma Basaglia, ha indagato il percorso che, attraverso la chiusura dei manicomi, ha aperto una nuova epoca nella cura delle malattie mentali. La legge Basaglia è infatti l’esito di un processo articolato e complesso che, nel Novecento, ha interessato tutta la società italiana. Attraverso la presa d’atto delle condizioni di vita all’interno dei manicomi, a partire dagli anni Sessanta, la rivoluzione psichiatrica, spesso identificata con il solo nome di Basaglia, ha mobilitato le lotte di interi segmenti della società (giornalisti, politici, studenti, femministe, intellettuali) impegnati per il rinnovamento della psichiatra italiana e delle sue istituzioni. Il progetto di ricerca, che ha coinvolto ricercatori delle università di Palermo, Pisa, Cosenza, Torino, Genova, Reggio Calabria, oltre a istituzioni sanitarie e centri studi per la storia della psichiatria, ha indagato la complessa realtà nazionale, a partire dalle diverse situazioni territoriali. Nello specifico, attraverso ricerche d’archivio inedite, gli studiosi hanno ricostruito il ruolo dei lavoratori psichiatrici, in particolare gli infermieri, nel processo di deistituzionalizzazione dei manicomi in Italia. Le lotte e l’appoggio ai riformisti, ma anche le opposizioni e la difesa dell’istituzione manicomiale. Il lavoro ambisce così a ricostruire una geografia nazionale dell’impegno sociale e politico del personale infermieristico in Italia, ma anche delle trasformazioni che hanno interessato la categoria durante il lungo Sessantotto.

I risultati del progetto, oltre alla realizzazione di un convegno, sono confluiti nel libro «Dalla custodia alla cura Infermieri e riforma psichiatrica in Italia», pubblicato dalle edizioni ETS di Pisa e curato da Vinzia Fiorino Graziano Mamone Fabio Milazzo. Il libro verrà presentato anche a Milazzo.

