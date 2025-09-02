TORREGROTTA. Salta la condotta del metano in via XXI Ottobre all’incrocio con la strada Asi. Le fiamme causate dalla fuga di gas hanno ferito tre operai che, a quanto pare, stavano lavorando alle tubature per una riparazione e un Vigile del Fuoco intervenuto per domare l’incendio.

I quattro uomini sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo per piccole ustioni.

La zona è stata sgomberata. L’amministrazione comunale ha comunicato che a “a seguito di un danneggiamento della condotta principale del gas metano, l’erogazione dello stesso viene sospesa sulla maggior parte del territorio comunale, i tecnici sono già all’opera per riparare la condotta e ripristinare l’erogazione del gas, segurianno ulteriori comunicazioni”.

GUARDA IL VIDEO.

