Dopo lo straordinario successo del concerto di Fiorella Mannoia, la stagione degli eventi promossi dall’amministrazione comunale prosegue con gli spettacoli previsti in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono Santo Stefano.

GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE. Ad aprire la mini rassegna che si terrà in Marina Garibaldi sarà Luca Virago – giovedì 4 settembre -. Virago, più noto come imitatore televisivo, vanta una lunghissima scia di partecipazioni nei principali programmi tv fra la metà degli anni 90 e i primi anni 2000 ma da oltre 30 anni in giro per l’Italia sui palchi live. Al suo attivo una partecipazione alla sezione giovani del Festival di Sanremo 1993 con un pezzo dal titolo “Ci vuole molto coraggio” . Vincitore del programma “Stasera mi butto” nel 1992, Virago ha portato a The Voice Senior “Arrivederci a questa sera” di Lucio Battisti facendo girare tutti e quattro i coach.

VENERDI’ 5 SETTEMBRE, invece, sul palco Patty Pravo, artista tra le più iconiche della musica italiana.

SABATO 6 SETTEMBRE, momento clou con l’esibizione di Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama italiano. Un’opportunità per il pubblico di assistere gratuitamente a delle serate di grande livello con grandi artisti della musica italiana.

La programmazione delle manifestazioni proseguirà poi con l’ottava edizione di “MilazzoChamberMusicFestival”, festival internazionale di musica da camera che si svolgerà il 12 ed il 13 settembre al Castello di Milazzo nello splendido scenario del Bastione Santa Maria e del MuMa.

Il 12 settembre i pianisti Gitto, Mundrov e Cuva proporranno con “Bach to blue” un percorso di ascolto che dai Corali di Bach/Kurtág condurrà alla celebre Rhapsody in blue di Gershwin, attraverso i temi popolari spagnoli di Albeniz e Ravel e lo stile del tango nuevo di Piazzolla.

Il 13 settembre le “Anime Romantiche” della pianista Nogaeva e del violinista Tomaszewsky interpreteranno alcuni dei capolavori della letteratura cameristica, tra cui la celebre Sonata “La Primavera” di Beethoven e le Mazurke op. 19 di Wieniawski. Inizio dei concerti alle ore 21. Ingresso libero.

Autentica “chicca” va considerata poi la conclusione di “Milazzo Estate” dal 26 al 28 settembre, una tre giorni sempre in Marina Garibaldi dove “Mylae Gusti” proietterà la Città del Capo oltre i confini nazionali, con il Festival Internazionale del Gelato Artigianale. Uno spettacolo messo a disposizione dagli imprenditori Carlo e Pinella Calcagno.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’. In occasione dei festeggiamenti in onore del patrono Santo Stefano Protomartire, il comandante della Polizia Locale Giacomo Villari ha emesso due ordinanze per disciplinare la viabilità cittadina operando delle modifiche nei luoghi (marina Garibaldi) dove sono previsti gli spettacoli musicali e dove si svolgeranno le due processioni (sabato e domenica).

Dal 3 settembre e fino all’8 settembre, per l’allestimento e lo smontaggio del palco allestito tra la Statua della Libertà e via Colombo, saranno istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Vico Zirilli e l’intersezione con via C. Colombo. Inoltre:

– istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Lungomare Garibaldi, all’intersezione con la via C. Colombo, nel tratto compreso tra la via C. Colombo e la via G. Medici, con obbligo di direzione a destra verso la via C. Colombo per i veicoli provenienti dal rione Vaccarella, fatta eccezione dei veicoli di Polizia e di Soccorso;

– istituzione sulla via Lungomare Garibaldi (lato Est del tratto compreso tra l’intersezione con Vico Zirilli e l’intersezione con via C. Colombo), di una corsia di marcia per i veicoli provenienti dalla via F. Crispi con direzione di marcia Sud-Nord;

-istituzione della direzione obbligatoria a sinistra sulla via C. Colombo, all’intersezione con la via Lungomare Garibaldi;

Dal 4 settembre al 6 settembre, dalle 15 fino al termine degli spettacoli musicali, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi, nel tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo;

Dalle 17 fino al termine degli spettacoli musicali, l’istituzione del divieto di transito nella via L. Rizzo con accesso al solo parcheggio L. Rizzo per la sosta;

Dalle 17 fino al termine degli spettacoli musicali, l’inversione del senso di marcia del vico Calì;

Dalle 17 fino al termine degli spettacoli musicali, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella via Calì;

Dalle 17 fino al termine degli spettacoli musicali, l’istituzione del divieto di transito veicolare sulla via F. Crispi, all’altezza di Via Cassisi, con obbligo di direzione verso la via Domenico Piraino per i veicoli provenienti dall’area di parcheggio L. Rizzo, fatta eccezione dei veicoli di Polizia e di Soccorso;

Dalle 17 fino al termine degli spettacoli musicali l’istituzione del divieto di transito veicolare sulla via M. Nardi, nel tratto compreso tra la via C. Borgia e la via Lungomare Garibaldi, con obbligo di svolta destra lungo via M. Nardi per i veicoli provenienti dalla Via C. Borgia;

Dalle 17 fino al termine degli spettacoli musicali, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella via Zirilli;

Dalle 15 fino al termine degli spettacoli musicali, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella via Lungomare Garibaldi ambo i lati, nel tratto compreso tra la via C. Colombo e l’intersezione con la via S. Francesco, ad eccezione dei veicoli autorizzati e dei veicoli a servizio degli invalidi, dotati di apposito contrassegno.

Dalle 17 fino al termine degli spettacoli musicali l’inversione del senso di marcia sulla via N. Ryolo, tratto compreso tra la via C. Borgia e la via Umberto I°, con direzione di marcia consentita da Ovest ad Est, mediante l’istituzione del senso unico di marcia sulla via N. Ryolo all’intersezione con la via Umberto I e il senso vietato veicolare sulla via N. Ryolo all’intersezione con la via C. Borgia;

Dalle 17 fino al termine degli spettacoli musicali l’istituzione sulla via Lungomare Garibaldi (lato Est del tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo), di una corsia di emergenza, riservata ai veicoli di Polizia e di Soccorso.

