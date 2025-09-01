Due società sono interessate al progetto di finanza per la riqualificazione dei Molini Lo Presti. Oggi alle 12 alla scadenza del termine ultimo, dopo l’ulteriore proroga concessa, alla Centrale di committenza del consorzio tirrenico “Ecosviluppo 2000” sono pervenute due istanze contenenti la documentazione richiesta nel bando ed in particolare lo studio di fattibilità tecnica- economica finalizzato all’affidamento in concessione della progettazione e dei lavori per il recupero e rifunzionalizzazione dell’opificio di via dei Mille.

Adesso toccherà ai funzionari della Centrale di committenza procedere alla valutazione delle due manifestazioni di interesse e definire quella che potrà essere tenuta in considerazione per avviare l’investimento, che si preannuncia abbastanza oneroso per i privati nonostante la quota dell’ente pubblico sia di circa 8 milioni (7.720.000 euro finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 280.000 euro con fondi del bilancio comunale).

Secondo quanto previsto infatti nel “Documento di indirizzo programmatico” (Dip) la riqualificazione porterà il compendio immobiliare ad assumere un ruolo di primo piano nella portualità, nella gestione dell’attività turistica ma anche commerciale. Un impegno economico che, sulla carta, parla di 18 milioni di euro. L’aggiudicatario dunque dovrà finanziare opere per almeno 10 milioni di euro.

