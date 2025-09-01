Il consigliere comunale Danilo Ficarra ha aderito al gruppo Consliare CambiaMente. Il passaggio è stato appena comunicato in aula.

«Presidente, colleghi consiglieri, con questa comunicazione desidero ufficializzare il mio passaggio dal Gruppo Misto al gruppo consiliare Cambiamente – ha comunicato – Questo passaggio arriva inoltre in un momento in cui, dopo il mio ingresso nel gruppo misto, si sono fatte speculazioni da parte di alcuni componenti dell’opposizione, che hanno inteso — in modo del tutto arbitrario — intestarsi la titolarità di tale gruppo ed ergersi addirittura a rappresentarmi (non si sa bene a quale titolo) nelle sedi istituzionali di questo Comune. Un comportamento che ho ritenuto inaccettabile e lontano da qualsiasi corretto rapporto istituzionale. Una decisione, la mia, maturata comunque dopo un’interlocuzione attenta e costruttiva durata alcune settimane, durante la quale abbiamo avuto modo di confrontarci in modo approfondito soprattutto sul piano programmatico e sulla visione di sviluppo per la nostra città.In un momento in cui l’Amministrazione sta portando avanti con determinazione e concretezza un’importante azione di governo, ritengo fondamentale rafforzare l’asse politico e progettuale che la sostiene».

«Il gruppo Cambiamente, con la sua identità chiara, il suo spirito propositivo e il costante riferimento al bene comune- continua – rappresenta oggi il luogo politico più coerente con le mie idee, il mio impegno e il mio modo di intendere il servizio alla comunità.Il mio passaggio al gruppo Cambiamente non è solo una scelta formale, ma un segnale politico: vogliamo rafforzare un’alleanza solida e credibile che possa accompagnare l’Amministrazione anche nel prossimo futuro, ponendo le basi per una conferma del mandato per altri cinque anni, con un ruolo centrale del gruppo Cambiamente e dei suoi aderenti. La nostra priorità resta quella di lavorare per la crescita della città, con serietà, passione e spirito di squadra, sempre nell’interesse esclusivo dei cittadini».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin