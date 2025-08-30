La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, al termine di un complesso e articolato procedimento istruttorio, ha emanata l’Ordinanza n° 60/2025 con la quale viene approvato il “Regolamento sperimentale di sicurezza del pontile marittimo di Giammoro”, di Pace del Mela.

Si tratta di un provvedimento che disciplina tutte le attività legate all’ormeggio al disormeggio delle navi che movimentano merci containerizzate presso il pontile. Resterà in vigore, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026 e al fine di consentire un adeguato periodo di monitoraggio, utile a verificare eventuali criticità e valutare possibili aggiornamenti.

Il regolamento introduce norme tecniche e di sicurezza tra cui la dimensione massina delle navi portacontainer e le condizioni di operatività del pontile. Potranno accostare all’infrastruttura, unità navali fino a 150 metri di lunghezza e con un pescaggio massimo di 8 metri, con l’obbligo di assistenza da parte di almeno un rimorchiatore in fase di ormeggio e disormeggio. A ulteriore tutela della navigazione e delle operazioni portuali, è stata inoltre istituita un’area di sicurezza di 250 metri attorno al pontile, all’interno della quale sono vietati transito, sosta e ancoraggio di unità non autorizzate, così come ogni attività di pesca, balneazione o immersione.

Particolare attenzione è stata riservata agli obblighi posti a carico degli operatori coinvolti. La società terminalista è tenuta a garantire la piena efficienza delle attrezzature e degli impianti, a mantenere presidi di sicurezza per prevenire incidenti e inquinamenti. I Comandanti delle navi dovranno vigilare costantemente sulla stabilità degli ormeggi, informando tempestivamente la Capitaneria di Porto di ogni evento che possa compromettere la sicurezza della navigazione, delle persone o dell’ambiente.

L’approvazione del Regolamento rappresenta il risultato di un lavoro sinergico, condotto sotto il coordinamento dell’Autorità Marittima e che ha visto la partecipazione dei servizi tecnico – nautici del porto di Milazzo (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori), dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, della società terminalista “Duferco Terminal Mediterraneo S.p.A.” e di numerosi altri Enti e Istituzioni, tra cui Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane ed il servizio del Chimico di Porto.

Il pontile di Giammoro, nuova infrastruttura strategica per il territorio, è destinato a consentire lo sviluppo dei traffici commerciali e a favorire la crescita della movimentazione containerizzata nel porto di Milazzo, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza della navigazione ed alla protezione ambientale.

L’Ordinanza e il testo integrale del Regolamento sono consultabili sul sito istituzionale della Guardia Costiera, nella sezione dedicata alla Capitaneria di Porto di Milazzo, alla voce “Ordinanze”.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin