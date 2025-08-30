I lavori di pavimentazione allo svincolo di Barcellona, sulla A20 ME-PA, programmati nelle giornate comprese tra l’1 e il 5 di settembre, sono stati sospesi e rinviati.

«Sono lieto di informarvi – scrive in un comunicato stampa Pinuccio Calabrò, sindavo di Barcellona Pozzo di Gotto – che, a seguito di un proficuo dialogo con gli enti preposti, gli importanti lavori di pavimentazione previsti per lo svincolo autostradale di Barcellona sono stati posticipati».

«Dopo aver appreso della programmazione di questo intervento – continua – ho immediatamente interloquito con l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, con il Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane (Cas) Filippo Nasca, e con l’Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, Santi Trovato.​ La sinergia e la collaborazione tra le istituzioni sono state fondamentali per individuare la soluzione migliore, volta a evitare i disagi alla viabilità che i lavori avrebbero potuto causare. Il Cas ha pertanto accolto la nostra richiesta e ha disposto che l’intervento venga eseguito, con riduzione dei tempi di intervento, solo dopo “l’apertura del Ponte del Mela, prevista a metà del mese di settembre».

«Questo coordinamento tra gli enti – conclude Calabrò – dimostra l’impegno comune a tutelare i nostri cittadini.​ Ringrazio l’Assessore Aricò, il Presidente Nasca e l’Ingegnere Trovato per la loro disponibilità e per la sensibilità dimostrata».

