La sezione milazzese di Italia Nostra esprime perpessità rispetto la decisione dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente di chiudere il procedimento relativo ai lavori nell’area limitrofa alla Città Fortificata di Milazzo dove sta sorgendo un’area di sosta per bus navetta.

«Non ci convincono – si legge in un comunicato stampa – le motivazioni con cui l’Assessorato dichiara di aver chiuso il procedimento. Sembra piuttosto aver accolto pedissequamente “iI dettagliato rapporto del Comune” senza tener conto di quanto segnalato da diversi soggetti, tra i quali ltalia Nostra. Al di là della confusione tra la Cinta Urbica Seicentesca gravemente danneggiata nel corso dei lavori per il Parcheggio Multipiano e l’area sotto le mura della Città Fortificata viene riconosciuto che quesťultima ricade in zona A1 Monumentale normata dal Piano Paesaggistico e dall’art.35 delle Norme di attuazione del PRG estesa fino alle vie Trincera e Papa Giovanni XXII».

«Si accoglie – continua il presidente Guglielmo Maneri – poi ‘idea che lintervento sia di “lieve entità” (quindi autorizzabile conprocedure semplificate) mentre si tratta di scavi, sbancamenti, movimenti di terra, conrilevante alterazione del preesistente assetto geomorfologico e idrogeologico dei luoghi, potenziale creazione di fenomeni di dissesto, muri di varia altezza e consistenza, cordoli incemento armato, massetti in calcestruzzo, istruzione i tombe del cimitero inglese: sarebbe bastato un semplice sopralluogo per rendersene contoInoltre, in merito all’elevazione dei murett, sentenze di Consiglio di Stato (n.2839/2018)e Tar Lazio (n.1155/2014) ribadiscono l’esigenza di “tutela della visuale dell immobileprotetto e soprattutto tutela del contesto in cui esso è situato, percepibile dall’esterno dunque da tutte le visuali che su “detto immobite si possono godere”, facendo riferimento al Codice dei Beni Culturalie del Paesaggio (D.L.42/2004 “1legge Urbani”). Ribadiamo: un’opera sbagliata, inutile e dannosa».

«Infine – conclude – all’amministrazione comunale diciamo che, ammesso che le procedure sianostate eseguite regolarmente , il fatto che una cosa si possa fare non significa che sia il casodi farla.Non basta dire che le carte sono a posto, né agitare il voto popolare come unalegittimazione assoluta. I voto è solo una parte del sistema democratico che non siesaurisce in esso. Esiste una responsabilitàa più profonda verso la bellezza e la sacralità dei luoghi che si hail privilegio di custodire».

