Auto, una 500L, si ribalta alle prime ore dell’alba a Olivarella, davanti il bar Casanova in Corso Aldo Moro. Ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente anche se, a quanto pare, l’uomo alla guida ha prima sbandato e poi perso il controllo del mezzo che si è ribaltato al centro della strada.

Ad intervenire sono state due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, i Vigili del Fuoco e un carro attrezzi che ha portato via la macchina. La strada è rimasta chiusa fino al completamento dell’operazione e dei rilievi.

Sul posto anche un’ambulanza del 118.

