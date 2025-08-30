IL Gss Don Peppino Cutropia per il Campionato di Seconda Categoria inizia un nuovo percorso con alla guida mister Ciccio Romeo.

Mister Romeo è una figura nota nel calcio milazzese per le sue qualità di “ex calciatore”. Negli anni passati è stato un riferimento nelle file del Sacro Cuore di Padre Cutropia per poi passare alla Sir di Giammoro con la vittoria campionato 1 cat. e campionato promozione.

Poi ha avuto una parentesi con il pellegrino 1 categoria e un campionato promozione con il Torregrotta.

Oltre a vari campionati rappresentativa regionale.

Appena chiuso con il calcio giocato, Romeo “ritorna a casa” mettendosi a disposizione del G.S.S. Don Peppino Cutropia, e dedicandosi con grande impegno e dedizione al settori giovanile riuscendo sempre ad ottenere dei successi: la vittoria campionato allievi e coppa disciplina ma ancora di più la stima ed il rispetto di tanti ragazzi che lo vedono riferimento nella loro formazione e crescita .



«Oggi Ciccio Romeo affronta questa nuova esperienza – precisa il presidente Michelenagelo Picciolo – ed io sono fiducioso ed orgoglioso di averlo a fianco e poter sicuramente mettere su una squadra che sicuramente porterà tante soddisfazioni, sia sportive e soprattutto umane, perchè al di la del rapporto sportivo con mister Romeo ci lega un rapporto di amicizia che dura da anni. Insieme abbiamo anche collaborato in altri settori del sociale. Si unisce soprattutto il lavorare più per correggere l’aspetto umano dei ragazzi che quello prettamente sportivo».

