Milazzo, auto fa inversione e travolge una moto. Giovane soccorso da volontari della Croce Rossa 29 Agosto 2025 Una Bmw grigia fa inversione e travolge un motociclista in Marina Garibaldi. La manovra è stata fatta sulle striscie pedonali davanti Palazzo d'Amico. Ferito lievemente il motociclista che dopo l'impatto è finito sul parabrezza e poi a terra. Il giovane è stato prontamente soccorso da due volontari della Croce Rossa di Milazzo. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha portato il giovane in ospedale e la Polizia locale che oltre la viabilità si è occupata di fare i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente, che comunque sembra essere molto chiara. Per un paio di ore le macchine hanno transitato in una sola corsia per entrambi i sensi di marcia.