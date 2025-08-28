Il Consorzio autostradale comunica che al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione della tratta A/20 Villafranca-Patti per il ripristino della pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona e Patti, dalle ore 5 del giorno 1 settembre sino alle ore 24 del 3 settembre sarà chiuso il traffico veicolare dello svincolo di Barcellona in uscita per i veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia.

Dalle ore 5 del 3 settembre sino alle ore 24 del 5 settembre invece la chiusura, sempre per i veicoli di entrambi i sensi di marcia, riguarderà l’entrata dello svincolo.

