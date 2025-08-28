Svincolo autostradale di Barcellona, chiuso dal primo al cinque settembre. Ecco gli orari 28 Agosto 2025 Cronaca Il Consorzio autostradale comunica che al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione della tratta A/20 Villafranca-Patti per il ripristino della pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona e Patti, dalle ore 5 del giorno 1 settembre sino alle ore 24 del 3 settembre sarà chiuso il traffico veicolare dello svincolo di Barcellona in uscita per i veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia. Dalle ore 5 del 3 settembre sino alle ore 24 del 5 settembre invece la chiusura, sempre per i veicoli di entrambi i sensi di marcia, riguarderà l’entrata dello svincolo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 163 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT