Una coltre di fumo nero ha invaso la riviera di Ponente e la zona del centro cittadino. A quanto pare si tratta di due incendi. Imponente quello uno in via due Bagli, vicino l’istituto agrario. Una seconda segnalazione è arrivata, invece, per la zona di Ponente in prossimità del Lido Sayonara.

Sul posto la Polizia Locale (i primi ad intervenire), i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Patti e la Protezione Civile Comunale. Chiesto l’intervento anche della Nettunia.

AGGIORNAMENTO. A prendere fuoco è un deposito edile nei pressi dell’istituto agrario. Falso allarme, invece, per l’incendio segnalato a Ponente.

Sul posto anche un tecnico dell’E-distribuzione. A prendere fuoco anche un palo dove passano i cavi elettrici. A rischio anche le connessioni internet

In fiamme anche un’auto. Il vento di scirocco sta rendendo difficile le operazioni da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco. Arrivati alcuni mezzi anche dal comando di Messina.

NUOVO AGGIORNAMENTO. La Protezione Civile Comunale ha consegnatO complessivamente 8.000 litri di acqua ai Vigili del Fuoco.

Sul posto ci sono ancora i tecnici E-distribuzione per ripristinare i cavi del palo coinvolto nell’incendio. Per il momento la zona è al buio. Anche un palo di telefonia fissa risulta fortemente danneggiato dal fuoco e con un tratto di cavo ancora da verificare.

