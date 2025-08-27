SAN PIER NICETO. È atteso a San Pier Niceto il grande ritorno – per domani e dopodomani – di Emilio Isgrò, artista, scrittore e poeta italiano, conosciuto a livello internazionale per il linguaggio artistico della “Cancellatura”. Il maestro vivrà due intense giornate nel centro tirrenico di San Pier Niceto, dove sono nati i suoi nonni, in segno di profonda gratitudine. A luglio del 2023, l’amministrazione Nastasi, per sancire questo forte legame, ha conferito a Isgrò la cittadinanza onoraria.

Ecco di seguito il programma.

Domani, alle 21, in piazza Diaz, si svolgerà una serata in onore dell’illustre concittadino. Ad aprire l’evento i saluti di Pino Galluzzo, deputato regionale, di Domenico Nastasi, sindaco di San Pier Niceto, e di Giuseppe Ruggeri, assessore alla Cultura. Seguiranno la proiezione del film “| come lsgrò” di Nunzio Gringeri e “La cittadinanza onoraria di Emilio lsgro” di Francesco Romagnolo.

La serata sarà accompagnata da “Radichi di cori”, percorso musicale a cura di Alfio Patti, l’aedo dell’Etna. A coordinare l’evento la giornalista della Gazzetta del Sud Maria Caterina Calogero.

Nella giornata di venerdì, sarà presentato il libro di Emilio Isgrò, “Io non cancello”. In apertura i saluti di Domenico Nastasi, sindaco di San Pier Niceto, di Giuseppe Ruggeri, assessore alla Cultura. Modera il dottor Vincenzo Bonaventura e dialogano con Emilio lsgrò la storica dell’arte Valentina Certo, l’architetto Orazio Micali Soprintendente ai BB.CC.AA. di Messina e Antonella Nuccio, presidente dell’associazione Terreforti.

