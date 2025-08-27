MILAZZO. La buona notizia è arrivata: per chi cerca lavoro o vuole riqualificarsi, partono ufficialmente le liste d’attesa per i corsi gratuiti del Programma GOL Sicilia 2025 – Avviso 6, grazie all’iniziativa di FIMA Formazione, ente accreditato dalla Regione Siciliana.

Dopo il grande successo degli scorsi anni, FIMA conferma la sua presenza sul territorio con una nuova offerta formativa completamente finanziata, disponibile nelle sedi di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Giammoro.

I corsi sono rivolti a disoccupati, percettori di NASpI o ADI e donne in condizione di svantaggio, residenti in tutta l’area tirrenica e dell’entroterra messinese. Un’opportunità concreta per chi vive a Spadafora, Villafranca, Merì, Pace del Mela, Terme Vigliatore, San Filippo del Mela, Torregrotta, e in tutti i comuni entro 40 km da Milazzo.

Chi può partecipare

I percorsi GOL sono riservati a chi rientra in una delle seguenti categorie:

Persone disoccupate o inoccupate



Chi percepisce NASpI o Assegno di Inclusione (ADI)



Donne in condizione di svantaggio



Cosa offrono i corsi GOL

I corsi saranno attivati nei prossimi mesi e offriranno:

Tirocinio formativo in azienda



Qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Siciliana



Orientamento al lavoro personalizzato, con supporto da parte del team FIMA



Le lezioni si svolgeranno in presenza (Milazzo, Barcellona, Giammoro) oppure, dove previsto, anche in modalità online (DAD).

GOL o corsi a pagamento?

I corsi GOL sono gratuiti, a numero chiuso e accessibili solo a chi ha i requisiti previsti dall’Avviso pubblico.

Per chi non rientra tra i beneficiari, FIMA offre anche un’ampia gamma di corsi professionali a pagamento, con durata più lunga e qualifiche complete (OSS, OSA, ASO, Conduttore Impresa Agricola, ecc.), rateizzabili e riconosciuti dalla Regione Siciliana.

Come iscriversi

Le iscrizioni ufficiali partiranno a breve, ma è già possibile prenotare il proprio posto in lista d’attesa, per essere ricontattati con priorità non appena aprono le classi.

👉 Compila il modulo online qui:

https://www.fimaformazione.it/landing-corso/formazione-gratuita-gol-sicilia-2025-con-fima-formazione/

📲 Contatti e supporto

Per maggiori informazioni o orientamento gratuito:

Sede centrale: Milazzo, via Galileo Galilei 7 (zona ex stazione)

Barcellona: Piazza Giudice Borsellino 8

Giammoro: Via Statale 142

090 9221334

WhatsApp diretto: clicca qui

Sito ufficiale: www.fimaformazione.it

Fai il primo passo verso il tuo futuro. Iscriviti in lista d’attesa e preparati a ricominciare.



Posti limitati. Formazione gratuita. Opportunità reale.

Ente di formazione accreditato dalla Regione Siciliana

