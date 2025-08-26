Con due ultime serate esclusive si chiude il cartellone degli eventi dell’Eolian Milazzo Hotel. Sabato 30 agosto a bordo piscina è in programma “Napule è mille culure…”. Un appuntamento per rivivere insieme le emozioni delle canzoni di Pino Daniele.

Come le altre sarà una serata tra musica e pietanze indimenticabili. Ad esibirsi in un viaggio musicale saranno gli “Scotch and Soda”.

Domenica 31 agosto, invece, Eolian Street Food sarà l’evento conclusivo. Sempre da degustare a bordo piscina lo chef Massimo Milano propone un menu degustazione ricercato con specialità tipiche della tradizione: Ape Pizza – selezione di pizze artigianali, Angolo Formaggi con zizzona, provola e ricotta fresca, Angolo Salumi con crudo, salame e mortadella, Cuoppo palermitano e polpo bollito a vista, Brioche con polpetta di cavallo e provola impiccata, Tagliata di frutta fresca, Carretto dei gelati per il dolce finale.

Live Music con EVA NØUAR dalle 20.30. Insomma un’atmosfera magica tra buona musica e sapori tradizionali.

«Il nostro hotel – interviene il direttore Marco Falletta – questa estate è stato animato da una serie di eventi emozionanti che hanno reso il soggiorno dei nostri ospiti ancora più speciale e dato la possibilità alla clientela esterna di vivere la nostra struttura. Con le serate di musica dal vivo, gli show cooking a vista, i party e l’apertura della piscina fino alla mezzanotte abbiamo offerto una varietà di esperienze che hanno catturato l’attenzione e il cuore dei nostri clienti. Siamo felici di vedere che la risposta è stata incredibilmente positiva e che molti dei nostri ospiti hanno espresso il desiderio di tornare presto da noi scegliendo Milazzo per le prossime vacanze. È importante anche la risposta della clientela esterna che segue sempre i nostri eventi. Questo successo ci ha motivato a iniziare già a pianificare la programmazione autunnale e invernale, con nuovi eventi e attività che saranno ancora più emozionanti e coinvolgenti»

Prenotazioni obbligatorie: 340 84 63 517 | 090 922 19 92

