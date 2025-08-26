E’ in programma per sabato 30 e domenica 31 agosto, dalle 19 a mezzanotte la seconda edizione della “La Notte degli Artisti“. L’evento che celebra l’Arte in tutte le sue forme dalla pittura alla fotografia fino alle opere scultoree, organizzata dall’associazione Commercianti “Milazzo In Centro” in collaborazione con l’associazione Milarte e la partecipazione del Liceo Artistico “Renato Guttuso” , si svolgerà nell’Atrio del Carmine e Piazza Caio Duilio.

Saranno due serate ricche di Arte e Cultura pensate per valorizzare il Centro storico di Milazzo ed avvicinare i più giovani al mondo dell’Arte. Oltre trenta maestri pittori fotografi e scultori animeranno la piazza con le loro opere e performance dal vivo, trasformando il cuore della Città in una grande galleria a cielo aperto.

L’evento sarà un’occasione unica per cittadini e visitatori per rivivere il centro cittadino in una atmosfera creativa e coinvolgente.

