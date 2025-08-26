Ha chiuso i battenti con un bel successo la mostra dell’artista calabrese Francesco Toraldo allestita a palazzo d’Amico. L’allestimento, infatti, dal 10 al 24 agosto è stato visitato da molti cittadini e soprattutto turisti.

Un’intensa e caratteristica arte pittorica quella di Toraldo portata avanti nel segno dell’indirizzo artistico di papà Enzo, che a tre anni gli aveva messo in mano il pennello sognando per lui una luminosa carriera, ma seguendo vocazioni ed indirizzi diversi, di cui il relatore ha fatto brevi cenni.

Toraldo, durante l’inaugurazione alla presenza di 200 persone e della senatrice Ella Bucalo ha fatto cenno ai soggetti rappresentativi delle sue pitture; dell’importanza colore e luce che annette ai suoi dipinti; delle più importanti presenze in saloni espositivi, tra cui i Giochi del Mediterraneo (tema a sfondo sportivo che ricorre in alcune sue composizioni)e allo Yacht Club di Monaco.

La mostra è stata allestita e seguita nei giorni di apertura dall’esperto del sindaco, Franco Russo.

