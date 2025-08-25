Si è svolta nella splendida cornice della cittadella fortificata di Milazzo, la gara di tiro con l’arco, specialità campagna, organizzata dalla A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Archery di Milazzo con il patrocinio del Comune di Milazzo. La competizione ha visto affrontarsi atleti provenienti da tutta la Sicilia, dalla Calabria e anche da Campania e Lazio.

La preparazione all’evento è stata molto laboriosa, un grande impegno svolto in perfetta sinergia con l’amministrazione comunale che è stata oltremodo disponibile ed efficiente, ma grande è la soddisfazione da parte della società organizzatrice per la riuscita dell’evento e per aver dato la possibilità di far conoscere le bellezze della città attraverso il tiro con l’arco.

Una giornata soleggiata che ha messo alla prova gli arcieri che comunque hanno apprezzato sia il percorso che la location.

«Siamo all’interno di questo splendido scenario che, per il tiro con l’arco, è un luogo storico – dice il presidente della P.A.M.A. Archery Daniele Bauro – oltre trent’anni fa, infatti, ho visto qui al castello la mia prima gara di tiro con l’arco. È stato molto faticoso organizzare questo evento ma ne è valsa la pena. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore allo sport Antonio Nicosia, e tutto lo staff della mia società. Speriamo che questo appuntamento venga ripetuto negli anni e, perché no, si possa arrivare ad organizzare un campionato italiano».

Presente all’evento, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore allo sport Antonio Nicosia, il quale si è detto soddisfatto del buon andamento della manifestazione e ha posto l’accento sulle tante iniziative che stanno organizzando per promuovere le attività sportive, anche in un luogo come la cittadella fortificata.

Per quanto riguarda i risultati abbiamo per l’Arco Olimpico categoria Senior Maschile oro per Santi Maiorana, argento per Antonio Tripodi, bronzo per Roberto Cabibbo; Categoria Senior Femminile oro per Jessica La Terra; categoria Master Maschile oro per Rocco Schipilliti; categoria Allievi Maschile oro per Marco Sfuncia, argento per Matteo Oriti; categoria Allieve Femminile oro per Michela Schipilliti; categoria Ragazzi Maschile oro per Andrea Monteleone, argento per Claudio Barbaro; categoria Ragazzi Femminile oro per Elisa Micali, argento per Ludovica Cannistrà.

Per l’arco Compound, categoria Senior Maschile oro per Rosario Sidoti, argento per Roberto Sottile, bronzo per Alessandro Carbone; categoria Senior Femminile oro per Stefania Faro; categoria Master Maschile oro per Mauro Quintano, argento per Maurizio Villari, bronzo per Michele (Mike) Palumbo; categoria Master Femminile oro per Maria Teresa Meli; categoria Junior Femminile oro per Sophia Sframeli, argento per Chiara Bertino; categoria Allievi Maschile oro per Emanuele Trimarchi; categoria Allieve Femminile oro per Helena Sgrò; categoria Ragazzi Femminile oro per Eleonora Cacciolo Molica.

Per l’Arco Nudo, categoria Senior Maschile oro per Vladimiro Balsamo, argento per Alessandro Caglio; categoria Senior Femminile oro peer Cristina Greco, argento per Adriana Ballì; categoria Master Maschile oro per Roberto Patroniti, argento per Gianluca Stefanelli, bronzo per Rosario Cilona; categoria Ragazzi Maschile oro per Mattia Domenico Armao.

Per Long Bow categoria Maschile oro per Claudio Galasso, argento per Pasquale Principato Trosso, bronzo per Antonio Notaro; categoria Femminile oro per Maria Giuseppa Iraci Fuintino.

Per Arco Istintivo categoria Maschile oro per Mario Angelo Piano; categoria Femminile oro per Marianna Mazza.

Per quanto riguarda le squadre, oro per la A.S.D. Arcieri di Eragon con gli atleti: Rosario Cilona,b Maurizio Villari e Rocco Schipilliti.

