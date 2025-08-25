Quest’anno a vivere l’emozione unica di attraversare a nuoto lo Stretto di Messina ci sarà anche Ruggiero Giglio. Cinquantunenne originario di Barletta ma milazzese di adozione. Ruggiero, domani 26 agosto, avvererà il suo più grande desiderio. Quello di partecipare alla tradizionale traversata che parte dalla punta estrema della Sicilia, da Torre Faro, e arriva in Calabria, a Villa San Giovanni. Un traguardo che per lui vale doppio. Gareggerà, infatti, nella categoria disabili.

La sua storia è una di quelle che lascia senza parole. All’età di diciannove anni, infatti, ha perso le gambe a causa di un incidente alla stazione ferroviaria di Barcellona. Un treno che viaggiava in direzione Messina lo ha travolto e tranciato le gambe. Dopo l’amputazione degli arti inferiori e arrivato in fin di vita. Ma la sua forza e determinazione è sempre stata tanta. Ed è venuta tutta fuori anche qualche anno fa quando, a causa di un problema di salute, è stato costretto a iscriversi in piscina per seguire un corso di nuoto.

Ha così cominciato il suo percorso sportivo da Depagroup. E il nuoto, sport mai praticato prima, è diventato la sua passione. A tal punto che già lo scorso anno aveva manifestato l’intenzione di partecipare alla tradizionale Traversata dello Stretto di Messina, organizzata dalla Sicilia Open Water.

«Sono emozionatissimo – racconta – nessuno può immaginare quanto. Per me è un sogno che riesco finalmente a realizzare. E devo dire grazie alla mia compagna Laura e a mio figlio Lorenzo che mi hanno sostenuto in queste settimane di duro allenamento insieme a mia madre e i miei fratelli. Ma il mio grazie va anche a Depagroup e soprattutto ad Anna Pinizzotto che è la mia istruttrice. Lei, insieme a Marco De Pasquale, mi hanno sempre sostenuto e motivato. Con loro ho condiviso due anni di allenamenti costanti e professionali. Nella struttura oltre l’aspetto sportivo è stato tenuto sotto controllo anche il mio stato di salute che all’inizio era precario. E che adesso è ottimo. Lo ha attestato, proprio qualche giorno fa, Nico Fugazzotto medico dello sport di Depagroup che ha firmato il mio certificato medico agonistico necessario per poter partecipare alla gara».

Ruggiero domani partirà in anticipo rispetto agli altri partecipanti normodotati.

«Io – spiega – sono un po’ più lento per questo motivo mi è stato concesso questo vantaggio. Nel percorso verrò accompagnato da una barca con a bordo il mio amico Achille Curcio. A lui spetterà il preziosissimo compito di motivarmi durante le ore in mare. Per attraversare lo Stretto sono infatti necessarie oltre due ore di nuoto. Un lungo percorso che non mi spaventa».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin