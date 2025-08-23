Un evento musicale per rendere unico uno degli ultimi sabati di fine estate. Stasera, sabato 23 agosto, da Simo Restaurant è in programma “Cena con Studio 3 – Live 2025“. A partire dalle 21 sarà possibile degustare i piatti del noto ristorante nato dalla passione per la ristorazione di Simone Visalli (docente formatore professionale e tutor aziendale per l’istruzione scolastica) ascoltando tanta buona musica. Il giovane imprenditore è anche un bravo batterista e, da sempre, mette a servizio questo amore per la musica tessendo legami con artisti di rilievo nazionale, come la band “Studio 3” cenerà insieme ai clienti del locale esibendosi in alcuni famosi brani live.

Simo Restaurant, che si trova sulla S.S. 113 ad Olivarella-Milazzo, a pochi chilometri dai caselli autostradali ed annesso al B&B Casantica, presenta un concept di ristorazione che abbraccia i gusti dell’utenza spaziando dal menu alla carta tra pesce, carne e terra e, menu dedicati per coloro i quali manifestano intolleranze.

Il Simo Restaurant ospita centinaia di coperti tra la sua sala climatizzata interna e quella del suo giardino esterno illuminato da un cielo stellato. Il progetto di Simone Visalli, che ha iniziato la sua attività in giovane età, ambisce all’accoglienza ed all’affermazione di un prototipo di cucina che spazia dalla pizzeria alla ristorazione.

La sala interna, dall’arredamento ricercato e raffinato con mobili di legno di alta qualità e dal design minimal, possiede una vasta cantina di vini dalle pregiate e premiate etichette ed ospita una mostra permanente dell’artista milazzese Salvo Currò.

La collaborazione tra Simone Visalli e l’artista Salvo Currò denota l’attenzione e la sensibilità per il legame con l’amata città di Milazzo che si riflette sulla scelta tipologica della tradizione culinaria presente nei suoi piatti.

