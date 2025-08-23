Due intense giornate di incontri istituzionali hanno visto protagonista la senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, impegnata a Milazzo in una serie di visite presso i presìdi di legalità e sicurezza della città, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e territorio.

La visita alla Capitaneria di Porto. Il 21 agosto la senatrice Bucalo ha fatto visita alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo. Accolta dal Comandante, Capitano di Fregata Alessandro Sarro, e alla presenza della coordinatrice cittadina di FdI Ivana Bonaccorsi, ha incontrato il personale militare e civile del Comando, ricevendo un caloroso benvenuto.

Il Comandante Sarro ha illustrato i compiti del Corpo, soffermandosi sulle attività del Compartimento marittimo di Milazzo: dalla sicurezza della navigazione alla tutela della vita umana in mare, dalla protezione dell’ambiente marino alle funzioni amministrative che, da oltre 160 anni, fanno della Guardia Costiera un presidio fondamentale del Paese.

La visita è proseguita a bordo della motovedetta CP 875, con una navigazione nelle acque di Capo Milazzo, all’interno dell’Area Marina Protetta, dove la senatrice ha potuto constatare l’impegno quotidiano nella salvaguardia ambientale e nella vigilanza marittima. Al termine, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale per la professionalità e la dedizione al servizio della collettività.

Un confronto con il capogruppo e i consiglieri comunali. Sempre nella giornata del 21 agosto, la senatrice Bucalo ha incontrato anche il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Mario Sindoni e i consiglieri comunali del movimento Doddo e Piraino. Al centro del confronto, le principali necessità del territorio e le prospettive di programmazione per lo sviluppo della città, in un’ottica di collaborazione costante tra rappresentanti locali e istituzioni nazionali.

L’incontro con i Carabinieri della Compagnia di Milazzo.Il giorno successivo, 22 agosto, la senatrice ha visitato la Compagnia dei Carabinieri di Milazzo, accolta dal capitano Alberto Del Basso e accompagnata anche dal coordinatore provinciale di FdI, Giosuè Giardina, dall’assessore ai Servizi sociali Natascia Fazzeri. Durante la visita sono state approfondite le attività istituzionali che l’Arma svolge sul territorio, con particolare riferimento al progetto “Cultura della Legalità”, alla polizia di prossimità e alle iniziative nelle scuole volte a sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole e delle istituzioni.

La senatrice ha inoltre visitato la sala briefing, gli spazi dedicati all’ascolto protetto delle vittime vulnerabili (“Una Stanza tutta per sé”), nonché il cortile della Compagnia, dove si trova il suggestivo “Pozzo dei Miracoli”, meta di pellegrinaggio dei devoti di San Francesco di Paola. Anche in questo caso non sono mancate le parole di sincero ringraziamento da parte della Senatrice, rivolte a tutto il personale, per la dedizione dell’arma dei Carabinieri, prestata a favore della sicurezza della collettività.

L’incontro con il sindaco Pippo Midili. La giornata si è conclusa con un incontro a Palazzo dell’Aquila, dove il sindaco Pippo Midili ha ricevuto la senatrice insieme ai coordinatori Giardina e Bonaccorsi alla presenza dell’assessore Fazzeri. Al centro del confronto, temi cruciali per il futuro di Milazzo: dal rilancio delle infrastrutture locali alla sicurezza del territorio, fino alle prospettive di sviluppo legate alle realtà portuali e turistiche.

Bucalo: “Dialogo costante con le istituzioni del territorio”. «La presenza dello Stato e delle sue articolazioni sul territorio – ha sottolineato la senatrice Bucalo – è un valore che va rafforzato ogni giorno. Ho potuto constatare l’impegno straordinario di uomini e donne che servono la comunità con competenza e sacrificio. Da parte mia ci sarà sempre massima attenzione e sostegno per le realtà istituzionali di Milazzo, che rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza e legalità, ma anche una risorsa per lo sviluppo del territorio».

