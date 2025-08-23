E’ in programma per oggi, sabato 23 agosto, a Palazzo d’Amico (non a Villa Vaccarino per le incerte condizioni meteo) la presentazione del libro “Pensare come Medea, cosa ci insegnano le donne del mito sulla nostra vita” (Il Saggiatore) di Bianca Sorrentino. Si conclude con questo evento la rassegna letteraria estiva dell’Associazione Città Invisibili.

Rassegna cominciata nel nome di una donna, Alida Valli, si concluderà nel nome di un’ altra donna: Medea, Bianca Sorrentino. Durante l’incontro dialogheranno con l’autrice Maria Rotuletti e Massimo Raffa.

Pensare come Medea significa abbracciare la nostra forza interiore, anche quando il mondo sembra voltarci le spalle. Significa rifiutare di essere vittime, rivendicare la nostra libertà e lottare per ciò in cui si crede, proprio come Medea, la maga che osa sfidare il potere maschile e ribellarsi all’ingiustizia. Ma non solo: significa anche amare con la passione di Calipso, ammaliare con la saggezza di Circe, resistere con la tenacia di Penelope, combattere per la legge del cuore come Antigone, scegliere la mitezza come Ismene, ispirare un amore eterno come Euridice. Significa cantare la bellezza e il dolore come Saffo, piangere con dignità come Ecuba, portare il peso della verità come Cassandra, proteggere i propri figli con coraggio come Andromaca, lottare per la libertà come le Amazzoni.

Bianca Sorrentino ci invita a guardare oltre gli stereotipi, a riconoscere la complessità del femminile e a trovare la nostra voce ispirandoci alle storie immortali di donne che hanno affrontato il loro destino. Un viaggio alla scoperta di sé, un inno alla libertà e alla forza interiore che risiede in ognuno di noi.

Bianca Sorrentino (1988), studiosa del mondo classico, si occupa del rapporto tra il mito e le arti contemporanee e cura cicli di incontri sulla poesia. Attualmente lavora in Rai. È curatrice di “Mito classico e poeti del ‘900” e autrice di “Sempre verso Itaca”. Nel 2021 il Saggiatore ha

pubblicato il suo saggio “Pensare come Ulisse”.

