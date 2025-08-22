Donna rimasta intrappolata nelle grotte di Mongiove, frazione del Comune di Patti, salvata grazie all’intervento congiunto di Capitaneria di Porto di Milazzo e Vigili del Fuoco. La giovane donna rimasta incastrata tra le rocce, in balia delle onde, sul litorale di Mongiove, a causa delle condizioni meteomarine avverse non riusciva a rientrare in sicurezza in spiaggia. L’allarme è scattato quando alcuni presenti hanno notato la ragazza impossibilitata a raggiungere la riva.

Sul posto è stata immediatamente inviata la M/V S.A.R. CP 875 con a bordo due soccorritori marittimi, figure altamente addestrate e specializzate chiamate ad operare in mare in situazioni di emergenza per garantire il recupero di naufraghi, unitamente al personale della Delegazione di spiaggia di Patti Marina.

Il litorale prospiciente l’omonimo Monte è caratterizzato da pareti a strapiombo sul mare ove sono presenti grotte, faraglioni e calette che permettono l’accesso via mare unicamente in condizioni di mare e vento favorevoli in quanto i bassi fondali e gli scogli affioranti non permettono l’avvicinamento in sicurezza in presenza di risacca.

Nonostante il complesso e difficile luogo delle operazioni la CP 875 ed i soccorritori marittimi della Guardia Costiera sono riusciti ad individuare la persona in difficoltà, grazie anche alla presenza di una squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti da Milazzo e Patti, ed a trasferirla in sicurezza via mare nella limitrofa spiaggia di Mongiove ove erano presenti i militari della Delegazione di spiaggia di Patti ed il personale del 118.

L’episodio testimonia l’efficacia della sinergia tra i corpi dello Stato.

La stessa M/V CP 875 nella prima mattinata odierna ha fornito assistenza ad un’imbarcazione da diporto che a circa 11 miglia a Nord di Capo Milazzo ha avuto un’avaria al sistema della timoneria fino all’arrivo a lento moto presso lo specchio acqueo della Lega Navale di Milazzo per l’ancoraggio.

L’operazione si è conclusa in tempi rapidi, a conferma dell’efficienza del dispositivo di soccorso messo in atto dalla Guardia Costiera che invita a segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo al numero di emergenza 1530, attivo 24 ore su 24.



