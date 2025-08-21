Milazzo, chiusura parziale della via Gramsci e Madonna del Boschetto. Ecco giorni e orari 21 Agosto 2025 Brevi Dal 25 al giorno 29 agosto e dall’1 al 5 settembre, dalle 7 alle 18, è stata prevista per il rifacimento della sede stradale la modifica temporanea della segnaletica della Via Gramsci e Madonna del Boschetto. E’ previsto il divieto di transito mediante chiusura parziale della carreggiata in via Madonna del Boschetto nel tratto compreso tra l’intersezione con il Viale Gramsci e l’intersezione con via Nicola De Pa, della carreggiata nel viale Gramsci nel tratto compreso tra l’intersezione con via Madonna del Boschetto e l’intersezione con via dei Tigli. E poi divieto di sosta con rimozione forzata in via Madonna del Boschetto nel tratto compreso tra l’intersezione con il Viale Gramsci e l’intersezione con via Nicola De Palma ambo i lati enel viale Gramsci nel tratto compreso tra l’intersezione con via Madonna del Boschetto e l’intersezione con via dei Tigli ambo i lati. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.262 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT