Un vasto incendio divampato a Tarantonio sta cominciato ad avvicinarsi all’autostrada Messina Palermo nei pressi di Villafranca Tirrena. Il vento di scirocco, infatti, sta rendendo complicato l’intervento delle due squadre dei vigili del Fuoco e dell’elicottero della Forestale che sta supportando le operazioni di intervento.

E’ stato necessario, infatti, intervenire sia da terra che dall’alto.

Al momento non si registrano pericoli per le abitazioni o intossicati. L’incendio ha iniziato ad avvicinarsi verso l’autostrada Messina Palermo poco dopo le 13.

Il Consorzio Autostrade ha chiesto con un messaggio agli automobilisti di prestare attenzione sulla A20 dopo Galleria Telegrafo in direzione Palermo.

In questo momento l’autostrada è percorribile anche se con qualche rallentamento solo in direzione Palermo.

AGGIORNAMENTO. Il consorzio Autostrade comunica che il traffico in A20 dopo Galleria Telegrafo direzione Palermo è tornato regolare. Domate le fiamme che minacciavano l’autostrada. Ettari di vegetazione, però, sono andati in fumo. Le fiamme in questo momento sono state circoscritte a valle, sotto il viadotto.



