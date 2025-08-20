Radici siciliane, sguardo internazionale. Massimo Romagnoli, imprenditore nato a Capo d’Orlando e oggi alla guida di DKS Fuels Solution, annuncia un piano di espansione strategica che rafforzerà la presenza dell’azienda in Germania e consoliderà la sua rete logistica in tutta Europa.

Già operativa con depositi a Mannheim e Wilhelmshaven, DKS Fuels Solution aprirà da novembre 2025 tre nuovi hub a Amburgo, Rostock e Duisburg. Un potenziamento che garantirà una distribuzione più rapida ed efficiente di idrocarburi e biocarburanti in tutta la Germania e lungo le principali rotte commerciali europee.

«Le mie radici siciliane mi hanno insegnato determinazione e affidabilità – afferma Romagnoli –. Espandere un’azienda in un mercato competitivo come quello tedesco è una sfida che affronto con lo stesso spirito con cui la mia terra affronta le difficoltà: con orgoglio e visione».

L’imprenditore ha annunciato anche un imminente tour in Sicilia, con tappe alla Raffineria di Milazzo e in altri impianti dell’isola, per valutare collaborazioni e progetti che possano unire l’esperienza internazionale dell’azienda con il tessuto produttivo della provincia di Messina.

Specializzata nella fornitura di Diesel EN 590 10 ppm e HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), carburante rinnovabile di ultima generazione, DKS Fuels Solution si distingue per l’iniziativa DKS GreenFuel+, che integra calcolo, certificazione e compensazione della carbon footprint.

Il piano industriale 2025–2027 punta in alto: 100 nuovi distributori in Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria, Grecia e Sicilia, ampliamento delle capacità di stoccaggio e incremento dell’offerta di biocarburanti.

Non solo business: l’azienda è sponsor ufficiale dell’ASD Orlandina Calcio e della sua Scuola Calcio, sostenendo gratuitamente oltre cento giovani atleti locali.

Con solide partnership internazionali e una strategia che unisce innovazione e sostenibilità, Romagnoli consolida il ruolo di DKS Fuels Solution come player di riferimento nel settore energetico europeo.

