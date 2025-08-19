Vulcano, salvata una capretta dai Vigili del Fuoco. Necessario l’intervento dei soccorritori acquatici 19 Agosto 2025 Nei Dintorni VULCANO. Nella mattinata di oggi, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Messina, in servizio sull’isola di Lipari, è intervenuta per il recupero di una capretta in difficoltà, in una zona impervia nell’isola di Vulcano. L’animale, rimasto bloccato su un costone roccioso e impossibilitato a muoversi, è stato individuato dalla squadra VF di Lipari. Due operatori SA (soccorritori acquatici) del Comando hanno raggiunto l’animale a bordo del gommone SAR dei Vigili del fuoco con, alla conduzione, due specialisti nautici. Indossati i dispositivi di protezione individuale, hanno raggiunto la capretta in sicurezza e provveduto al suo recupero e salvataggio. L’animale, visibilmente provato ma in vita, è stato affidato alle cure dei volontari presenti sull’isola. L’intervento testimonia, ancora una volta, la prontezza, la professionalità e l’attenzione dei Vigili del fuoco verso ogni forma di vita, anche nelle situazioni più delicate e complesse. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.128 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT