Il quinto evento della stagione letteraria estiva 2025 di Città Invisibili, in programma oggi 19 agosto a Villa Vaccarino, alle 18.30, questa volta propone la poesia. Protagonista sarà Giovanna Perdichizzi, giovane socia dell’associazione milazzese che, coadiuvata da Memi De Luca e Santo Laganà, presenta il suo secondo lavoro “La vita a sorsi”.

Ogni libro ha una storia a sé. E ogni titolo che lo accompagna ha l’onere di lasciar presagire il suo contenuto. In questo caso, i “sorsi” a cui il titolo allude rappresentano piccole finestre su una realtà non idilliaca, una società che sovente disgusta, una vita non quieta. Eppure, proprio affacciandosi da quelle finestre, chi scrive compie un tentativo: affrancarsi dal senso di scontentezza e confusione e dall’appiattimento emotivo e intellettivo che domina lo scenario sociale nel quale siamo immersi. Nonostante i toni, desolanti e malinconici, in questo “libercolo” traspare una voglia di riscatto, nel senso ultimo di un altrove da costruire, a partire dalla ferma constatazione del qui. L’autore invita quanti lo leggeranno a ritrovare un senso utopico di stare al mondo, perché non è la speranza a fare da motore. È la disperanza: la resistenza alle illusioni e alla necessità di qualsiasi salvezza.

Giovanna Perdichizzi, di origini siciliane, vive e lavora a Tuscania (VT)

Fin da giovanissima si dedica alla scrittura, con particolare interesse verso la poesia, ricevendo premi per la recensione di un libro di favole, per la composizione di un’opera creativa basata sulla lettura di un libro e per la stesura di un testo poetico.

Nel 2017 viene pubblicata la sua prima sillloge “in la minore” (Lombardo Edizioni), con prefazione del professore Filippo Russo e illustrazione in copertina di Martina Villanti.

Incuriosita dalle varie connotazioni della scrittura sul web, dal 2021 al 2024 lavora come copywriter e content writer, carriera che decide di interrompere per dedicarsi con maggiore enfasi al suo interesse per la letteratura e per la scrittura.

A giugno 2025 esce la sua seconda raccolta, “La vita a sorsi” (Youcanprint), con prefazione di Santo Laganà e illustrazione in copertina di Martina Villanti

