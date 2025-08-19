Milazzo, rinviato il concerto di Tony Colombo. Ecco come richiedere il rimborso dei biglietti 19 Agosto 2025 Cronaca Rinviato il concerto di Tony Colombo in seguito a un’indisposizione fisica dell’artista. Lo spettacolo programmato per il 20 agosto al Castello di Milazzo si svolgerà in altra data ancora da definire. Le persone in possesso dei biglietti possono chiedere il rimborso entro il 20 settembre. «Per richiedere il rimborso – scrivono gli organizzatori – vi preghiamo di utilizzare il circuito Ticketone, attraverso il quale è stato effettuatol’acquisto» Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.523 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT