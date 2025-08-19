Rinviato il concerto di Tony Colombo in seguito a un’indisposizione fisica dell’artista. Lo spettacolo programmato per il 20 agosto al Castello di Milazzo si svolgerà in altra data ancora da definire.

Le persone in possesso dei biglietti possono chiedere il rimborso entro il 20 settembre. «Per richiedere il rimborso – scrivono gli organizzatori – vi preghiamo di utilizzare il circuito Ticketone, attraverso il quale è stato effettuatol’acquisto»

