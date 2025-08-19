Milazzo, il consigliere Ficarra non riconosce capogruppo e vice del Gruppo Misto. E guarda a FI

Milazzo, il consigliere Ficarra non riconosce capogruppo e vice del Gruppo Misto. E guarda a FI

Il consigliere comunale Danilo Ficarra, che di recente ha lasciato il gruppo consiliare “Fare Milazzo” per passare al gruppo Misto ha comunicato «di non aver assolutamente condiviso e quindi accettato la comunicazione di alcuni colleghi di opposizione che si sono autonominati capogruppo e vicecapogruppo del gruppo misto, ritenendosi rappresentativi anche della mia posizione. Tale iniziativa, a mio avviso priva di fondamento, non riflette né la mia volontà né la mia appartenenza politica».

«Ribadisco – prosegue Ficarra – che la mia fuoriuscita dal gruppo consiliare “Fare Milazzo” non si presta, né ora né in futuro, ad alcuna forma di strumentalizzazione politica. Come già dichiarato in aula, tale scelta non modifica in alcun modo le mie posizioni politiche all’interno del Consiglio Comunale. Rimango, infatti, pienamente convinto nel sostenere l’attuale amministrazione, alla quale continuo a garantire il mio contributo con coerenza e responsabilità».

«Alla luce di ciò – conclude il consigliere – non essendo rappresentato da tale composizione, e ribadendo la mia collocazione nella maggioranza consiliare, mi riservo di aderire nei prossimi giorni ad un gruppo consiliare che sostenga in maniera chiara e leale l’amministrazione in carica».

Il consigliere Ficarra, dal momento dalla fuoriuscita da “Fare Milazzo”, ha un’interlocuzione aperta con l’area Tamajo di Forza Italia.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin