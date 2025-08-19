Si è conclusa la 24 Ore di Pallavolo & Basket, manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Volley 96 in collaborazione con Francesco Giorgianni, l’ASD W.A.H. e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Milazzo.

Un evento unico nel suo genere: 24 ore no stop di sport e divertimento, che hanno coinvolto atleti, famiglie e appassionati. Nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli, la tenacia degli organizzatori e la partecipazione del pubblico hanno reso possibile una manifestazione che resterà nel cuore di tanti.

Dai più piccoli Under 10 fino agli Over 30, tutti hanno avuto l’opportunità di scendere in campo. Tra i momenti più emozionanti, la sfida di domenica mattina “Genitori contro Figli”, che ha regalato sorrisi, ricordi e grande entusiasmo sugli spalti.

Il bilancio finale è straordinario: oltre 150 iscritti, tantissimo pubblico e una vera festa dello sport che ha unito generazioni diverse sotto i valori della condivisione, del gioco di squadra e del divertimento.

