La Svincolati Milazzo si avvicina sempre più alla nuova stagione del campionato di Serie B Interregionale. Dopo l’esaltante scorsa stagione la formazione del presidente Giambò è pronta a ripartire. Coach Flavio Priulla svela i dettagli del ritorno in campo.

Finite le vacanze si torna in campo, molte conferme, alcune partenze, nuovi arrivi, che squadra è stata costruita?

Finalmente si torna in campo, siamo molto soddisfatti della squadra costruita, abbiamo avuto importanti conferme ed inserito giocatori che possono dare quel quid e quell’esperienza ad un gruppo giovane. Il nostro progetto rimane sempre quello di lavorare con i giovani, quest’anno abbiamo quattro 2006 ed un 2004 nel roster a cui daremo molte responsabilità. Il campo darà poi le giuste risposte, ma noi, staff tecnico e società, siamo fiduciosi e contenti della squadra allestita.

Quali sono le sue impressioni in generale sul campionato che verrà?

Sarà un campione difficile, cambiata la formula e molte squadre hanno allestito roster importanti per il salto di categoria, vedi Monopoli, Ragusa, Matera e Viola Reggio Calabria. Tante altre si sono rinforzate ulteriormente e pertanto mi aspetto un torneo davvero molto appassionante.

Milazzo è sembrata appassionarsi sempre più alla pallacanestro e quindi alla Svincolati. Ha un messaggio per i nostro tifosi ed uno anche per coloro che potrebbero avvicinarsi in vista della new season?

Sono convinto che quanto di buono si è visto sugli spalti lo scorso campionato sarà il punto di partenza di quest’anno. Tante famiglie presenti, tanti i bambini ma in particolare il gruppo organizzato “Manicomio Svincolato” che ci ha sostenuto con passione ed è pronto a ripartire insieme a noi. Speriamo di coinvolgere tanta altra gente ed un segnale importante lo hanno dato a mio avviso le due realtà sportive della città, noi Svincolati e la S.S.Milazzo, con questo abbonamento combinato. Un messaggio che conferma la voglia di collaborazione forte e decisa, per portare sempre più mamertini a sostenere i propri colori.

