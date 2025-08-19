Basket/Serie B, la Svincolati Milazzo ritorna in campo. Coach Priulla parla della nuova stagione 19 Agosto 2025 Sport La Svincolati Milazzo si avvicina sempre più alla nuova stagione del campionato di Serie B Interregionale. Dopo l’esaltante scorsa stagione la formazione del presidente Giambò è pronta a ripartire. Coach Flavio Priulla svela i dettagli del ritorno in campo. Finite le vacanze si torna in campo, molte conferme, alcune partenze, nuovi arrivi, che squadra è stata costruita? Finalmente si torna in campo, siamo molto soddisfatti della squadra costruita, abbiamo avuto importanti conferme ed inserito giocatori che possono dare quel quid e quell’esperienza ad un gruppo giovane. Il nostro progetto rimane sempre quello di lavorare con i giovani, quest’anno abbiamo quattro 2006 ed un 2004 nel roster a cui daremo molte responsabilità. Il campo darà poi le giuste risposte, ma noi, staff tecnico e società, siamo fiduciosi e contenti della squadra allestita. Quali sono le sue impressioni in generale sul campionato che verrà? Sarà un campione difficile, cambiata la formula e molte squadre hanno allestito roster importanti per il salto di categoria, vedi Monopoli, Ragusa, Matera e Viola Reggio Calabria. Tante altre si sono rinforzate ulteriormente e pertanto mi aspetto un torneo davvero molto appassionante. Milazzo è sembrata appassionarsi sempre più alla pallacanestro e quindi alla Svincolati. Ha un messaggio per i nostro tifosi ed uno anche per coloro che potrebbero avvicinarsi in vista della new season? Sono convinto che quanto di buono si è visto sugli spalti lo scorso campionato sarà il punto di partenza di quest’anno. Tante famiglie presenti, tanti i bambini ma in particolare il gruppo organizzato “Manicomio Svincolato” che ci ha sostenuto con passione ed è pronto a ripartire insieme a noi. Speriamo di coinvolgere tanta altra gente ed un segnale importante lo hanno dato a mio avviso le due realtà sportive della città, noi Svincolati e la S.S.Milazzo, con questo abbonamento combinato. Un messaggio che conferma la voglia di collaborazione forte e decisa, per portare sempre più mamertini a sostenere i propri colori. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 367 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT