Vulcano, turista colta da malore soccorsa dai Vigili del fuoco 18 Agosto 2025 Nei Dintorni La squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Messina, in servizio sull'isola di Vulcano, stamattina è intervenuta per prestare soccorso una turista colta da un improvviso malore. In attesa dell'arrivo del personale sanitario, i Vigili del fuoco hanno attuato le manovre previste dalle tecniche TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario), prestando le prime cure e stabilizzando la donna sul posto.