L'ospedale di Milazzo senza risonanza magnetica. De Leo (FI): "Non funziona da mesi. E' intollerabile" 18 Agosto 2025 Cronaca Ospedale Fogliani di Milazzo da mesi senza risonanza magnetica. Una situazione intollerabile che ha scatenato la presa di posizione del deputato di Forza Italia Alessandro De Leo. «È inaccettabile – scrive in una nota – che all'ospedale di Milazzo la risonanza magnetica sia inutilizzabile da mesi. L'assenza di questo fondamentale servizio diagnostico compromette la tempestività delle cure, allunga le liste d'attesa e costringe i pazienti a rivolgersi ad altre strutture della provincia, se non addirittura fuori territorio, o a ricorrere ai privati» Proprio per questo motivo Alessandro De Leo chiede «chiarimenti urgenti ai vertici dell'Asp sui motivi del mancato funzionamento dell'apparecchiatura e sullo stato di avanzamento della consegna del nuovo macchinario, annunciato ormai da tempo». Il parlamentare di Forza Italia sottolinea che «è assolutamente urgente e indispensabile ripristinare il servizio. Per questo motivo invito l'Assessorato regionale alla Salute a intervenire con decisione sull'Asp, affinché la situazione venga risolta senza ulteriori indugi. In caso contrario, se non si registreranno sviluppi concreti a stretto giro, mi rivolgerò direttamente al presidente della Regione per sollecitare un intervento immediato e risolutivo». «Le istituzioni – conclude De Leo – devono intervenire immediatamente, con serietà e rapidità, su tutti i fronti necessari, per restituire a Milazzo un presidio ospedaliero pienamente funzionante e dotato di tutte le apparecchiature diagnostiche essenziali»