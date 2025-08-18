Ospedale Fogliani di Milazzo da mesi senza risonanza magnetica. Una situazione intollerabile che ha scatenato la presa di posizione del deputato di Forza Italia Alessandro De Leo.

«È inaccettabile – scrive in una nota – che all’ospedale di Milazzo la risonanza magnetica sia inutilizzabile da mesi. L’assenza di questo fondamentale servizio diagnostico compromette la tempestività delle cure, allunga le liste d’attesa e costringe i pazienti a rivolgersi ad altre strutture della provincia, se non addirittura fuori territorio, o a ricorrere ai privati»

Proprio per questo motivo Alessandro De Leo chiede «chiarimenti urgenti ai vertici dell’Asp sui motivi del mancato funzionamento dell’apparecchiatura e sullo stato di avanzamento della consegna del nuovo macchinario, annunciato ormai da tempo».

Il parlamentare di Forza Italia sottolinea che «è assolutamente urgente e indispensabile ripristinare il servizio. Per questo motivo invito l’Assessorato regionale alla Salute a intervenire con decisione sull’Asp, affinché la situazione venga risolta senza ulteriori indugi. In caso contrario, se non si registreranno sviluppi concreti a stretto giro, mi rivolgerò direttamente al presidente della Regione per sollecitare un intervento immediato e risolutivo».

«Le istituzioni – conclude De Leo – devono intervenire immediatamente, con serietà e rapidità, su tutti i fronti necessari, per restituire a Milazzo un presidio ospedaliero pienamente funzionante e dotato di tutte le apparecchiature diagnostiche essenziali»

