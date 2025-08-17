Si è costituita la donna fuggita dopo aver travolto, con la sua cinquecento rossa, una diciannovenne mentre attraversava la strada a Milazzo.

La donna, per confessare quanto accaduto, si è presentata alla caserma dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, guidata dal capitano Alberto Del Basso, due giorni dopo.

Dopo essere stata ascoltata e dopo le formalità di rito, ieri è stata formalizzata la denuncia.

L’incidente è accaduto domenica scorsa in tarda serata nei pressi del lido La Fenice, sul lungomare di Ponente. La donna è stata vista scappare dai tanti bagnati che nella notte di San Lorenzo affollavano la zona. Addirittura, durante l’impatto, ha perso la calotta dello specchietto retrovisore, consegnata ai militari dell’arma dal padre della ragazza. L’accaduto è stato comunicato ai Carabinieri il giorno dopo. E subito sono partite le attività di indagine.

La ragazza investita, rimasta ferita, è stata trasportata da un’ambulanza del 118 all’ospedale Fogliani di Milazzo dove è rimasta ricoverata fino al giorno dopo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin