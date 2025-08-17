Nell’ambito dell’operazione nazionale Mare e Laghi Sicuri 2025, che vede impegnata la Guardia Costiera a garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione nel periodo estivo, la Capitaneria di Porto di Milazzo ha intensificato, nei giorni a cavallo di Ferragosto, le attività di pattugliamento in mare e lungo il

litorale.

Nel corso dei controlli, nel pomeriggio odierno, il battello veloce della Guardia Costiera GC B 168 impegnato in attività di vigilanza lungo il litorale di Levante di Milazzo, ha intercettato una moto d’acqua in navigazione a velocità sostenuta lungo la fascia costiera. Nonostante i ripetuti segnali visivi ed acustici disposti dall’unità per poter eseguire un controllo all’acquascooter, i due occupanti della moto d’acqua hanno proseguito la corsa ed ha fatto ingresso ad alta velocità nello specchio acqueo riservato alla balneazione, creando pericolo per i bagnanti presenti. Giunti in prossimità della battigia, i due conducenti hanno abbandonato l’unità, dandosi alla fuga a piedi, e lasciando il mezzo incustodito sulla spiaggia tra

i bagnanti.

Sul posto è stata inviata anche una pattuglia da terra della Capitaneria di Porto di Milazzo, che ha avviato immediati accertamenti per l’identificazione dei responsabili, al momento rimasti ignoti. La moto d’acqua, condotta in violazione delle disposizioni dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare (navigazione a distanza

inferiore ai 500 metri dalla costa, transito nello specchio acqueo riservato alla balneazione senza l’utilizzo di corridoi di lancio e abbandono del mezzo sulla battigia), è stata posta sotto sequestro e trasferita via mare presso gli ormeggi della Guardia Costiera all’interno del Porto di Milazzo.

La Capitaneria di Porto rinnova l’invito alla massima prudenza nelle attività in mare e si ricorda

l’importanza di segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo al numero di emergenza 1530, attivo 24 ore su 24.

