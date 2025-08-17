Il gala della magia internazionale stasera, domenica 17 agosto, al Castello di Milazzo ospiterà i campioni del mondo di magia. “Contaminazioni Spettacolari, international magic & circus festival“, giunta alla terza edizione, infatti, è il più importante Festival di arte magica e circense del sud Italia.

Uno show unico in produzione esclusiva diretto da Francesco Merrina che ha avuto il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, del Comune di Milazzo, del Club Magico Italiano, della Federazione Italiana dello spettacolo popolare, del Club Nazionale Amici del circo e del Gruppo Lidia Togni.

Uno spettacolo che promette di stupire il pubblico di ogni età con effetti avvolti dal mistero e dal fascino senza tempo delle illusioni. Ben 7 grandi artisti campioni internazionali saranno sul palco per regalare alla platea una notte indimenticabile. Il gala prevede la presenza di ben 3 Campioni del mondo in particolare LEA KYLE, la piu’ famosa trasformista del mondo, finalista di American got talent e vincitrice del Campionato del mondo 2025, FLORIAN SAINVET, tra i protagonisti del Cirque du Soleil, campione del mondo di manipolazione con il suo numero Human Robot, ALEXIS LEVILLON campione del mondo di diablo, la specialita’ della giocoleria moderna che tanto piace ai giovani, ANDREA FRATELLINI & ZIO TORE, vincitore di Italia got talent 2020 con le esilaranti gag, LUPIS campione italiano di magia, VITO LASALA con le sue grandi illusioni, e per finire MATTEO FRAZIANO reduce da una brillante vittoria di ITALIA GOT TALENT 2024.

In occasione della kermesse sarà consegnato l’ambito “Cilindro Award”, in memoria dell’artista milazzese Nino Caragliano detto Cilindro, a Marcello Marchetti, personaggio noto nel mondo del circo europeo e condiviso con due illuminati sacerdoti siciliani Don Ugo Di Marzo di Palermo e Padre Alfonso Cammarata di Caltanissetta per opere di solidarietà.

In accordo con l’assessorato servizi sociali del Comune di Milazzo, saranno invitate a partecipare gratuitamente le famiglie non abbienti. Un grande cast internazionale per 100 minuti di vero grande spettacolo che ha riscosso grande successo di pubblico e critica negli anni scorsi ed e’ stato inserito nella programmazione estiva del teatro al castello, fortemente voluta dal sindaco di Milazzo dr. Giuseppe Midili, che testimonia l’interesse sempre più ampio di grandi e piccoli verso il mondo magico. Biglietti in vendita presso il ciircuito tickettando.it prezzi popolari a partire da 10 euro.

Info al numero 334 8979518

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin