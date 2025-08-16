Ennesimo incendio all’interno dell’ex Silvanetta di Milazzo. Dopo quello del 4 agosto scorso, oggi poco prima delle 19 la vecchia struttura, ormai abbandonata da anni, è stata avvolta di nuovo dalle fiamme.

Questa volta la situazione è subito apparsa più complicata del solito. I mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, la caserma si trovo poco distante, erano impegnati in un’altra attività.

Tempestivo e prezioso è stato l’intervento di Giacomo Villari, comandante della Polizia Locale di Milazzo, che ha coordinato l’intervento dei sui agenti. Sul posto sono subito arrivati due vigili urbani che con gli estintori hanno cominciato a circoscrivere le fiamme in attesa dell’arrivo dei rinforzi. E non solo dei Vigili del Fuoco ma anche dei volontari della Protezione Civile Comunale, allertati sempre dal comandante Villari, e arrivati con l’autobotte in loro dotazione.

Le fiamme, infatti, sono state domate in contemporanea da entrambe le squadre.

«Complimenti – dichiara l’assessore Coppolino – a tutti i nostri volontari per la professionalità e puntualità con la quale hanno gestito un compito delicato. Un plauso va anche ai due vigili urbani intervenuti in attesa dei rinforzi. Con gli estintori e senza esitazione hanno circoscritto le fiamme per evitare il propagarsi dell’incendio. Poi, con l’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato spento nel giro di pochi minuti».

Adesso bisognerà stabilire la dinamica dell’incendio. L’ipotesi è quella di un incendio doloso, si attende la relazione dei Vigili del Fuoco per conoscere la vera causa. Per fortuna nessun ferito.

