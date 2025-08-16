Milazzo, blitz notturno dei vigili in spiaggia. Sequestrato un frigo a pozzetto e numerosi alcolici 16 Agosto 2025 Blitz della Polizia Locale ieri notte in spiaggia nei pressi dell’ex Palazzetto dello Sport. Controllato un mega party con centinaia di persone. I vigili, poco prima della mezzanotte, dopo aver identificato alcuni presenti alla festa hanno sequestrato un frigo a pozzetto e un contenitore frigo pieni di alcolici. Notevole era anche il quantitativo di bottiglie vuote di superalcolici e birre nascoste all’interno di buste di plastica. I giovani sono stati notati dagli agenti durante il controllo straordinario in spiaggia in occasione della festività del 15 agosto. In riva al mare erano state montate tende e gazebi, vietati dall’ordinanza firmata dal sindaco Pippo Midili e dalle direttive date dalla Prefettura di Messina. Così come non era possibile, sempre secondo l’ordinanza comunale, consumare bevande alcoliche nonché trasportare lattine e contenitori in vetro di ogni genere. Il gruppo composto in prevalenza di minorenni, alcuni dei quali portati a casa dai genitori arrivati sul posto e altri scappati per paura dei controlli, è stato invitato a ripulire senza nessun imposizione ad abbandonare la spiaggia. Stamattina quando sono scattati i nuovi controlli della Polizia Locale, infatti, molti di questi giovani erano ancora sul posto a dormire. Tempestivo, invece, alle prime ore dell’alba l’intervento dei volontari della Protezione Civile Comunale che, insieme al personale della Ecocet, hanno ripulito tutta l’area. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.674 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT