Blitz della Polizia Locale ieri notte in spiaggia nei pressi dell’ex Palazzetto dello Sport. Controllato un mega party con centinaia di persone. I vigili, poco prima della mezzanotte, dopo aver identificato alcuni presenti alla festa hanno sequestrato un frigo a pozzetto e un contenitore frigo pieni di alcolici. Notevole era anche il quantitativo di bottiglie vuote di superalcolici e birre nascoste all’interno di buste di plastica.

I giovani sono stati notati dagli agenti durante il controllo straordinario in spiaggia in occasione della festività del 15 agosto. In riva al mare erano state montate tende e gazebi, vietati dall’ordinanza firmata dal sindaco Pippo Midili e dalle direttive date dalla Prefettura di Messina. Così come non era possibile, sempre secondo l’ordinanza comunale, consumare bevande alcoliche nonché trasportare lattine e contenitori in vetro di ogni genere.

Il gruppo composto in prevalenza di minorenni, alcuni dei quali portati a casa dai genitori arrivati sul posto e altri scappati per paura dei controlli, è stato invitato a ripulire senza nessun imposizione ad abbandonare la spiaggia.

Stamattina quando sono scattati i nuovi controlli della Polizia Locale, infatti, molti di questi giovani erano ancora sul posto a dormire.

Tempestivo, invece, alle prime ore dell’alba l’intervento dei volontari della Protezione Civile Comunale che, insieme al personale della Ecocet, hanno ripulito tutta l’area.

