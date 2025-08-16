Zona tirrenica in allerta gialla. Un passaggio di aria instabile determinerà, nelle prossime ore, temporali e tempo instabile. L’allerta è stata diramata dal dipartimento di Protezione Civile per tutta la giornata di oggi, sabato 16 settembre.

«Una piccola depressione in quota con aria fresca si avvicinerà nelle prossime ore alla Sicilia, determinando un aumento dell’instabilità atmosferica – spiega Giuseppe Visalli nella sua pagina Facebook Meteo Milazzo e Dintorni – Sul messinese è previsto un peggioramento del tempo nel corso della mattinata di sabato, con rovesci e temporali sparsi in arrivo del Mar Tirreno. Nel pomeriggio, dopo una probabile e breve pausa, altri temporali si formeranno tra le Isole Eolie e la zona montana, persistendo in modo intermittente fino a sera. Data la grande quantità di vapore acqueo disponibile, il rischio maggiore sarà legato alle piogge intense, con accumuli localmente superiori ai 30 mm in circa un’ora. Quindi, non sono del tutto escludibili puntuali allagamenti»

Attenzione anche alle possibili raffiche di vento, localmente sostenute, associate ai temporali, al rapido e temporaneo aumento del moto ondoso e ai fulmini per chi è in mare o in spiaggia.

