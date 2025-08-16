Dalle 14 di questo pomeriggio, squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina, intervenute tempestivamente dai distaccamenti di Milazzo e Patti, con aps e pick-up con modulo, stanno operando per fronteggiare un incendio sviluppatosi lungo il torrente Patrí, in un’area invasa da vegetazione secca e rifiuti abbandonati di vario genere.

Le fiamme, alimentate dalla presenza di materiale inerte e scarti edilizi, hanno interessato più punti.

Sul posto anche una squadra del Corpo Forestale per supportare le operazioni di spegnimento. I Vigili del fuoco stanno bonificando tutta l’area interessata.

