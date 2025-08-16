Incendio torrente Patrí, intervento decisivo dei Vigili del fuoco di Milazzo 16 Agosto 2025 Cronaca Dalle 14 di questo pomeriggio, squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina, intervenute tempestivamente dai distaccamenti di Milazzo e Patti, con aps e pick-up con modulo, stanno operando per fronteggiare un incendio sviluppatosi lungo il torrente Patrí, in un’area invasa da vegetazione secca e rifiuti abbandonati di vario genere. Le fiamme, alimentate dalla presenza di materiale inerte e scarti edilizi, hanno interessato più punti. Sul posto anche una squadra del Corpo Forestale per supportare le operazioni di spegnimento. I Vigili del fuoco stanno bonificando tutta l’area interessata. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 270 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT