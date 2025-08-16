Nuovo evento per l’Eolian Milazzo Hotel. Stasera 16 agosto serata Sushi. Gli chef Maria Grazia Pizzurro e Massimo Milano propongono un menù degustazione che celebra il meglio della tradizione nipponica rivisitata con ingredienti d’eccellenza.

La serata prevista in piscina, in caso di pioggia nella sala vista mare interna, promette di attirare l’attenzione per la sua esclusività come le altre organizzate dalla struttura alberghiera più grande della città in questa estate. Andate tutte sold out.

LA MUSICA. Ad esibirsi durante la cena sarà il gruppo Eva Nøuar, cantante, musicista e cantautrice siciliana di origine marocchina con esperienza decennale nel settore musicale nonostante la giovane età.

La sua peculiarità è l’eleganza e la raffinatezza nella scelta dei brani. Un esplosione di talento e professionalità tra cultura e conoscenza.

Per prenotazioni 090 922 1992

