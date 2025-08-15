Malfa, è morta la sindaca Clara Rametta. Aveva 75 anni 15 Agosto 2025 Cronaca E’ morta Clara Rametta, sindaca di Malfa. Aveva 75 anni ed era al suo secondo mandato. Una vita dedicata al turismo a Salina e nelle Eolie. Con il marito Michele Caruso, nel 1988 creò il “Signum”, diventato un punto di riferimento per l’accoglienza nell’arcipelago. Per il suo comune è stata la portavoce dello sviluppo ecologico e culturale. E’ stata inoltre promotrice dell’istituzione dell’Area Marina Protetta di Salina. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 584 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT