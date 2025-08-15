E’ morta Clara Rametta, sindaca di Malfa. Aveva 75 anni ed era al suo secondo mandato.

Una vita dedicata al turismo a Salina e nelle Eolie. Con il marito Michele Caruso, nel 1988 creò il “Signum”, diventato un punto di riferimento per l’accoglienza nell’arcipelago.

Per il suo comune è stata la portavoce dello sviluppo ecologico e culturale. E’ stata inoltre promotrice dell’istituzione dell’Area Marina Protetta di Salina.

