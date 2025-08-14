E’ stata inaugurata alla presenza della senatrice Ella Bucalo la mostra dell’artista calabrese Francesco Toraldo che potrà essere visitata al piano terra di palazzo D’Amico sino al prossimo 24 agosto.

La cerimonia d’inaugurazione è stata l’occasione per un breve excursus sulla vita artistica dell’ospite di cui si è fatto carico Vito Riggi, con cenni biografici su Toraldo e una rapida carrellata sulla intensa e caratteristica arte pittorica dello stesso, che non l’ha svolta nel segno dell’indirizzo artistico di papà Enzo, che a tre anni gli aveva messo in mano il pennello sognando per lui una luminosa carriera, ma seguendo vocazioni ed indirizzi diversi, di cui il relatore ha fatto brevi cenni.

Quindi, del dialogo costante tra luce e passione che si riscontra nelle opere dell’artista, agrigentino di adozione catanzarese di nascita, ne ha parlato l’interessato, sollecitato da precise domande a lui poste dal giornalista Giovanni Petrungaro.

Toraldo ha fatto cenno ai soggetti rappresentativi delle sue pitture; dell’importanza colore e luce che annette ai suoi dipinti; delle più importanti presenze in saloni espositivi, tra cui i Giochi del Mediterraneo (tema a sfondo sportivo che ricorre in alcune sue composizioni)e allo Yacht Club di Monaco. In chiusura il ringraziamento all’amministrazione comunale ed in particolare all’esperto del sindaco, Franco Russo che ha assicurato un supporto – ha detto – “determinante”.

Il sindaco Pippo Midili nell’esprimere apprezzamento per l’opera dell’artista ha rivolto anche un sentito ringraziamento per l’amore dimostrato e declamato per le bellezze della città di Milazzo. Quindi l’inaugurazione dell’esposizione alla presenza di un pubblico numeroso e qualificato.

