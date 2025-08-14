IL REPORTAGE. Cento controlli e quindici sanzioni amministrative sulla nautica da diporto. Duecentocinquanta accertamenti demaniali e venti sanzioni ai sensi dell’ordinanza di sicurezza balneare. I dati snocciolati dal comandante Alessandro Sarro sull’attività in mare della Capitaneria di Porto di Milazzo sintetizzano due mesi di minuzioso lavoro. Fatto, sì, di controlli costanti ma anche di tanta prevenzione.

I numeri sono quelli dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, disposta a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. E vengono fuori dal lavoro portato avanti dal personale che in questi mesi estivi è quotidianamente impegnato a garantire condizioni di sicurezza per la navigazione e la balneazione, attraverso una presenza costante in mare e lungo le coste del vastissimo territorio milazzese che si estende su due mari. Quello di Levante e quello di Ponente. Compresa la sorveglianza all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Lavoro che in questo mese di agosto verrà ulteriormente intensificato visto il maggior numero di imbarcazioni presenti in mare.

La Capitaneria di Porto di Milazzo dispone di due motovedette, una destinata all’attività di polizia marittima e l’altra dedicata al soccorso in mare. E due battelli, i mezzi veloci, uno denominato Alfa e il secondo Bravo, quest’ultimo destinato principalmente alla sorveglianza dell’Amp.

«Ogni giorno dalle 8 alle 20 – rivela il comandante Sarro – in mare sono presenti due nostre imbarcazioni, compresa la motovedetta destinata al soccorso. Il nostro intento non è solo quello di controllare e sanzionare ma anche quello di guidare i diportisti verso il rispetto delle regole. Un lavoro di prevenzione importantissimo e sempre al centro dei nostri programmi in maniera prioritaria».

Le immagini di questo nostro reportage a bordo della motovedetta CP 544 vi daranno la possibilità di osservare tre tipologie di attività.

Il rilascio del Bollino Blu, controlli acquascooter e sorveglianza in Amp. «Di recente – spiega Peppe Maimone – il campo ormeggio è stato ampliato grazie al progetto PNRR MER. Più cittadini avranno la possibilità di fruire della nostra Area Marina Protetta».

BOLLINO BLU. La campagna “Bollino Blu” ha lo scopo di evitare controlli ripetuti sulle stesse unità da diporto nel corso della stagione estiva. Ecco cosa viene controllato durante la verifica in mare o in banchina, incluse le imbarcazioni impiegate per locazione e noleggio

CONTROLLI AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO. Alla Capitaneria di Porto spetta la sorveglianza dell’Amp. Adesso è anche possibile ottenere le autorizzazioni per l’ormeggio e l’ancoraggio direttamente sul posto con una semplice transazione con il bancomat. Guarda come

CONTROLLI ACQUASCOOTER. I controlli della Capitaneria di Porto sugli acquascooter riguardano principalmente la sicurezza della navigazione e il rispetto delle normative, con particolare attenzione alla velocità, alla distanza dalla costa e alla presenza di eventuali irregolarità nella conduzione dei mezzi.

REPORTAGE di Rossana Franzone (riprese video e montaggio Martina Foti e Marco Gitto). Si ringrazia l’agenzia di comunicazione Hi-Fly per la collaborazione

