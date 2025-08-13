Il dato di luglio della racconta differenziata è stato del 76 per cento in linea con i due mesi precedenti. Un risultato che premia l’impegno dei cittadini che, superato lo scetticismo iniziale, stanno rispondendo alle sollecitazioni dell’amministrazione, e della stessa ditta Caruter, di operare a monte la separazione dei rifiuti.

Questo il dettaglio per singola frazione di rifiuto: 475.000 kg. di organico, 380.000 indifferenziata, 109.890 Plastica, 106.400 vetro, 112.620 carta e 53.240 cartone.

Merito anche del Centro comunale di raccolta divenuto un riferimento importante per i cittadini.

La struttura sarà chiusa in questo mese di agosto solo nei giorni 15,16 e 17 e 24.

