Andrà in scena il 26 agosto, alle 21, nell’Atrio del Carmine, “Le Tindaridi“, spettacolo prodotto da EG Communication di Elena Grasso e patrocinato dal Comune di Milazzo. Lo spettacolo avrà un’atmosfera intima creata da centinaia di candele. Dopo anni di assenza dal palcoscenico teatrale, il regista messinese Francesco Vadalà torna con un’opera che celebra la donna e la sua bellezza. Scritto e diretto dallo stesso Vadalà, lo spettacolo è una rilettura originale del mito classico delle sorelle Elena e Clitemnestra.

Due donne diverse per origine – Elena, figlia di Zeus, e Clitemnestra, figlia mortale di Tindaro e Leda – ma accomunate dalla sofferenza provocata dalla guerra, da un conflitto inutile e distruttivo, scatenato dal patriarcato, dalla sete di potere e di gloria.

I tempi cambiano, ma le dinamiche restano: la guerra di Troia diventa oggi la guerra in Israele, altrettanto sanguinosa e insensata, dove le vittime sono ancora una volta donne e bambini. Attraverso il mito, Vadalà invita a riflettere sull’urgenza di una nuova visione del femminile.

Il mito, quindi, si fa specchio di un mondo che continua a ripetersi, ma anche annuncio di un cambiamento possibile: quello di una donna che non è più vittima, che non ha bisogno di “farsi maschio” per essere riconosciuta, che non cerca potere o titoli, ma si propone come sacra unione con il maschile, necessario completamento di un’unità più alta. In Le Tindaridi, il vecchio mondo – in cui la donna è schiava di un sistema obsoleto e autoritario – lascia spazio alla potenza trasformante e purificatrice del femminile. Una forza che ribalta anche le situazioni più disperate, generando possibilità nuove.

Il messaggio è forte e chiaro: non più guerre e conflitti, non più dominio patriarcale, ma fusione tra amore e potere, accoglienza e forza. Senza il sacro femminile, non c’è unità, non c’è cambiamento, non c’è futuro. In scena, le attrici Rosmary Calderone, Giovanna Farsaci, Claudia Gemelli, Elena Grasso e Giada Vadalà, protagoniste di una piccola tournée con due date. Oltre Milazzo anche Messina. Il 24 agosto alle 18.30, al tramonto, presso il teatro naturale della Tenuta Rasocolmo a Piano Torre (Messina), incantevole spazio affacciato sul mare, dove la luce del sole calante farà da sfondo al racconto mitico;

I costumi di scena sono stati realizzati da Antonella Grasso, con cura fedele alla tradizione, mentre la direzione tecnica è affidata a Carlo Oteri.

Per info +39 338 332 9924 / +39 331 994 9897

